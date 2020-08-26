الاتحاد الآسيوي يخاطب الحافي والسويلمين للمشاركة بنهائيات آسيا

عمان – سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأردنيين اسماعيل الحافي وطلال السويلمين، كمشاركين في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 19 التي تقام في اوزبكستان خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وخاطب الاتحاد الآسيوي رسميا الحافي، لتسميته مقيما ومحاضرا للحكام في البطولة، كما سمى السويلمين مراقبا للمباريات.

وأكد الحافي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء تسلمه رسميا لكتاب من الاتحاد الآسيوي، بتعيينه مقيما ومحاضرا في الحكام، إلى جانب تسلم السويلمين قرار تعيينه مراقبا لمباريات البطولة.

وأكد الحافي الذي يعتبر ايضا محاضرا تحكيميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا”، حرصه الدائم على تمثيل مشرف للتحكيم الأردني في المحافل الخارجية، مشيرا إلى أن التحكيم يعتبر ركنا مهما في لعبة كرة القدم. – (بترا)