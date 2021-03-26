الاتحاد الآسيوي يعتمد الملاعب التي تستضيف كأس آسيا للسيدات في الهند

مدن – كوالالمبور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، يوم الخميس، المدن الثلاث المضيفة والملاعب، التي ستستضيف منافسات البطولة القارية الأهم على المنتخبات الوطنية للسيدات.

تم اختيار ستاد باتيل في نافي مومباي، وستاد ترانس ستاديا في أحمد آباد، وستاد كالينغا في بوبانسوار، باعتبارها الستادات الثلاثة والمدن المُضيفة التي ستوفر البيئة المناسبة لبعض أفضل اللاعبات على مستوى كرة القدم الآسيوية والعالمية للسيدات، وذلك خلال الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2022.



وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون: كرة القدم للسيدات في آسيا من الطراز العالمي، وقد اختار الاتحاد الهندي لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية أماكن استثنائية ستقدم مشهداً حقيقياً يليق بمكانة البطولة.

وأوضح: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممتن للاتحاد الهندي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية والمدن الثلاث المستضيفة لتفانيهم، ونحن على ثقة من أن البطولة ستكون بمثابة حافز للارتقاء بكرة القدم النسائية في الهند، والتي لا تزال تخطو خطوات كبيرة إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة.

وأضاف: نحن نحييهم على رؤيتهم ونتمنى للاتحاد الهندي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية كل النجاح في طموحاتهم لإبراز قدرتهم على تنظيم بطولة دولية ناجحة.



من خلال استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، يهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تعزيز التطوير والاحتراف على نطاق واسع للعبة السيدات في البلاد، حيث كان قرار منح حقوق الاستضافة للهند راسخاً في تعظيم وتوسيع نطاق كرة القدم للسيدات في القارة.

وقال برافول باتيل رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم: نحن متحمسون لبدء العام الجديد من خلال كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند. لقد بذل الكثير من العمل في أحمد أباد وبوبانسوار ونافي مومباي بهدف تحديث البنية التحتية لكرة القدم في البلاد.

وتابع: بينما رأينا المستوى المذهل في نافي مومباي في عام 2017 خلال استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً، فإننا ننتقل باللعبة إلى أماكن جديدة مع بوبانسوار وأحمد أباد من خلال تنظيم بطولتين هامتين للسيدات العام المقبل، وهو أمر مشجع حقاً لنظام كرة القدم العام بالنسبة لنا.

من المقرر أن تقام التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند في الفترة من 13 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2021 في بنظام التجمع، ومن المقرر إجراء القرعة في 27 آيار/مايو 2021 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، في تمام الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي).