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الاتحاد الآسيوي يعتمد نتائج دورة تأهيل المحاضرين

منذ ساعتين

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عمان – الغد – اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج دورة التدريب الآسيوية لتأهيل المحاضرين، والتي اقامتها الدائرة الفنية في الاتحاد كانون الأول الماضي، باشراف المحاضر الاسيوي نهاد صوقار ومساعده صالح دغش.

وحسب رئيس القسم الاداري في الدائرة الفنية علي شهاب، اجتاز جميع المشاركون وعددهم 11 محاضراً، الاختبارات النظرية والفنية بنجاح، حيث تم اعتمادهم في سجلات الاتحاد القاري.

وشارك بالدورة: د. محمد فلاح عبيدات، اسيل البربراوي، عبد الفتاح الشدفان، شادي القاسم، شاهر السكران، مرشد فطافطة، ابراهيم حلمي، احمد زاهر “مصر”، يحي عسيري وعبدالله القحطاني “السعودية”، وعبد العزيز العنزي “الكويت”.

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