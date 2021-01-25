الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة دور المجموعات في بطولات الأندية الآسيوية بنظام التجمع

كوالالمبور – الغد – تقام النسخ الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بنظام التجمع في دور المجموعات خلال نسخة العام 2021.

وسوف تقام دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس.

ومن خلال الدعم المتواصل من الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من 14-30 نيسان/أبريل، على أن تجري مباريات الشرق في الفترة من 21 نيسان/أبريل ولغاية 7 أيار/مايو 2021.

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في منطقي الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 أيار/مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 أيار/مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 حزيران/يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا خلال الفترة 13-15 أيلول/سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 أيلول/سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، يقام ذهاب قبل نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 أيلول/سبتمبر، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين، في حين يقام قبل نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي 10 و11 آب/أغسطس.

ويقام نهائي مناطق الجنوب والوسط والشرق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و25 آب/أغسطس، في حين يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يوم 25 آب/أغسطس، ونهائي منطقة الغرب من جولتين يومي 20 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر.

أما فيما يتعلق بقبل نهائي المناطق فيقام من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 14-15 و28-29 أيلول/سبتمبر، على أن يقام الدور النهائي يومي 20 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشهد دوري أبطال آسيا للمرة الأولى مشاركة 40 نادياً في دور المجموعات، ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: الاتحاد ممتن لدعم لجنة المسابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، حيث ساهموا في إعداد هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف: من جديد سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوضع سلامة وصحة كافة أطراف اللعبة على رأس أولوياته، حيث أثبت نجاحنا في تنظيم دوري أبطال آسيا 2020 على وحدتنا وتضامننا وقوة القيادة بالاتحاد في أصعب الأوقات.

وسوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكـأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي تقام يوم الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير 2021.

ويمكن متابعة سحب قرعة كأس الاتحاد الآسيوي من خلال الضغط هنا، حيث تبدأ اعتباراً من الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)

كما يمكن متابعة سحب قرعة دوري أبطال آسيا من خلال الضغط هنا، حيث تبدأ اعتباراً من الساعة 4:30 ظهراً بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)

البرنامج الكامل لمباريات دوري أبطال آسيا

الدور التمهيدي

الشرق: 7 نيسان/أبريل 2021

التصفيات

الغرب: 7 نيسان/أبريل 2021

الشرق: 14 نيسان/أبريل 2021

دور المجموعات

الغرب (بنظام التجمع): 14-30 نيسان/أبريل

الشرق (بنظام التجمع): 21 نيسان/أبريل – 7 أيار/مايو

دور الـ16

الغرب (جولة واحدة): 13 و14 أيلول/سبتمبر

الشرق (جولة واحدة): 14 و15 أيلول/سبتمبر

ربع النهائي

الغرب: 27 و28 أيلول/سبتمبر

الشرق: 28 و29 أيلول/سبتمبر

ذهاب قبل النهائي

الغرب: 19 تشرين الأول/أكتوبر

الشرق: 20 تشرين الأول/أكتوبر

إياب قبل النهائي

الغرب: 26 تشرين الأول/أمتوبر

الشرق: 27 تشرين الأول/أكتوبر

النهائي

الذهاب: 21 تشرين الثاني/نوفمبر

الإياب: 27 تشرين الثاني/نوفمبر

البرنامج الكامل لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي

الدور التمهيدي الأول

الجنوب والشرق (جولة واحدة): 6 و7 نيسان/أبريل 2021

آسيان: 28 نيسان/أبريل 2021

الدور التمهيدي الثاني

الجنوب (جولة واحدة): 14 نيسان/أبريل 2021

التصفيات

الغرب (جولة واحدة): 20 نيسان/أبريل 2021

الجنوب والشرق (جولة واحدة): 20 و21 نيسان/أبريل 2021

آسيان (جولة واحدة): 19 أيار/مايو 2021

دور المجموعات

الغرب (3 مراحل بنظام التجمع): 23-29 أيار/مايو

الجنوب والوسط والشرق (3 مراحل بنظام التجمع): 14-20 أيار/مايو

آسيان (3 مراحل بنظام التجمع): 22-28 حزيران/يونيو

قبل نهائي المنطقة:

الغرب:

الذهاب: 13 و14 أيلول/سبتمبر 2021

الإياب: 27 و28 أيلول/سبتمبر 2021

آسيان (جولة واحدة)

10 و11 آب/أغسطس 2021

نهائي المنطقة

الغرب

الذهاب: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الإياب: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الجنوب والوسط والشرق

الذهاب: 11 آب/أغسطس 2021

الإياب: 25 آب/أغسطس 2021

آسيان (جولة واحدة)

25 آب/أغسطس 2021

قبل نهائي المناطق

الذهاب: 14 و15 أيلول/سبتمبر 2021

الإياب: 28 و29 أيلول/سبتمبر 2021

نهائي المناطق

الذهاب: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الإياب: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

النهائي (جولة واحدة)

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021