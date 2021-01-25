الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء بطولتي آسيا للناشئين وللشباب

كوالالمبور – الغد – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لجائحة فايروس كورونا المستجد، إلغاء عدد من البطولات من أجل حماية مصالح كافة أطراف اللعبة.

ففي أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 202، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وسوف تقام النسخة المقبلة من البطولتين في ذات الدول المضيفة، حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت، وكأس آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت وتايلاند النسخة المقبلة من البطولتين، حيث تستضيف الكويت كأس آسيا لكرة الصالات 2022، وتستضيف تايلاند كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن ممتنون لدعم الدول المضيفة لهذه البطولات، والتي اتفقت مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية حماية ورعاية مصالح كافة أطراف اللعبة خلال هذا الأوقات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجائحة الحالية.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مواعيد تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2022، وتصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2022.

وبحسب المواعيد الجديدة، تقام الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً في الفترة من 14-22 آب/أغسطس 2021، بدلاً من الموعد السابق (13-21 آذار/مارس 2021). وتقام مباريات الجولة الثانية في الفترة من 3-7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بدلاً من الموعد السابق (18-22 آب/أغسطس 2021).

في المقابل تقام الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للناشات تحت 17 عاماً في الفترة من 18-26 أيلول/سبتمبر 2021، بدلاً من الموعد السابق (3-11 نيسان/أبريل 2021). وتقام مباريات الجولة الثانية في الفترة من 8-12 كانون الأول/ديسمبر 2021، بدلاً من الموعد السابق (22-26 أيلول/سبتمبر 2021).