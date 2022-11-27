الاتحاد الأردني لشركات التأمين يوقع اتفاقية مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي

في ضوء التنسيق المستمر بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية وبهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، تم اليوم الأحد الموافق 27/11/2022 وعلى هامش فعاليات أعمال الندوة العربية التي نظمت تحت عنوان ” ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني ” بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي وبحضور السيد شكيب أبو زيد/ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين والسيدة رنا طهبوب / المدير التنفيذي / مديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، وأغلب المدراء العامون لشركات التأمين وبحضور ما يقارب (120) مشارك من (6) بلدان عربية بالإضافة إلى الأردن، حيث وقع الاتفاقية عن جانب الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد وعن جانب الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي السيد رضا دحبور رئيس الاتحاد العالمي للتكافل.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية إيمانا من الجانبين بأهمية التعاون المشترك في كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يلعب دوراً هاماً وحيوياً في حماية الأفراد والمؤسسات والمدخرات الوطنية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الاتحادين والاستفادة من تجاربهما في كافة المجالات .

وركزت الاتفاقية بشكل خاص على موضوع التدريب والتأهيل المنظم من خلال الاتحادين وذلك لرفع كفاءة الموارد البشرية وفتح مجالات التدريب للكوادر العاملة في مجال التأمين وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تم بموجب الاتفاقية منح ممثلي الاتحادين معاملة خاصة من حيث رسوم الاشتراك تتمثل بمنح خصومات تحفيزية للمشاركين من أعضاء الاتحادين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي ينظمها الاتحاد الأردني لشركات للتأمين أوالاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، وإعفاء عضوين كحد أقصى من العاملين بالاتحادين في النشاطات المشتركة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين تربطه عدة اتفاقيات تعاون مع اتحادات تأمين عربية مثل الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية في المملكة الأردنية الهاشمية إنسجاماً مع رسالته وأهدافه الأساسية.