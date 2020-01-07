الاتحاد الأوروبي قلق للوضع في الشرق الأوسط وليبيا

بروكسل- قرر وزراء خارجية فرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة تنظيم اجتماع عاجل امس ببروكسل لبحث الوضع في ليبيا حيث يواصل المشير خليفة حفتر عملياته مستهدفا العاصمة طرابلس، اضافة الى الملف الايراني.

وسيكون الاجتماع الاول حول الازمة الامنية في ليبيا اضافة الى اجتماعات اخرى بأشكال متعددة ستخصص لتداعيات اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني بغارة اميركية في الثالث من كانون الثاني/يناير ببغداد.

وأعلنت الخارجية البريطانية ان الوزير البريطاني دومينيك راب سيجتمع اولا على انفراد مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان قبل ان ينضم اليهما وزيرا الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو والالماني هايكو ماس لبحث الازمة الليبية.

وسيبحث المسؤولون البريطاني والفرنسي والالماني لاحقا اغتيال الجنرال سليماني وانعكاساته خصوصا على الملف النووي الايراني، بحسب المصدر ذاته.

وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا وقعت الاتفاق النووي الدولي مع ايران في 2015، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 ما أثار أزمة جديدة بين واشنطن وطهران.

وبعد اغتيال سليماني مهندس السياسة الايرانية في الشرق الاوسط، دعت ايران الى الانتقام.

من جهة اخرى كانت طهران أعلنت منذ الاحد التخلي عن أي سقف لمعدات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في انتاج الوقود النووي.

وعبر المكلف الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل الاثنين عن “الاسف العميق” للقرار الايراني. ودعا الى اجتماع طارئ الجمعة لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين إنه “من وجهة نظر أوروبية من المهم أن تعود ايران الى الاتفاق النووي”. وهو موقف يتوقع أن يكرره وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا الثلاثاء.

أما بشأن ليبيا وهي احدى البلدان الرئيسة لعبور المهاجرين الآتين من افريقيا جنوب الصحراء، فإن الاوروبيين يخشون تفاقم الفوضى الامنية التي نجمت عن الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وشهدت هذه الازمة منعطفا جديدا الاثنين مع سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على سرت في خضم حملته للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ونبه بوريل الاثنين الى ان “التطورات الاخيرة في ليبيا تشير الى تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس”، في حين قالت انقرة إنها بدأت نشر جنود اتراك للدفاع عن حكومة فائز السراج المعترف بها من الامم المتحدة في طرابلس.

كما يتوقع ان يبحث المجتمعون البلبلة حول انسحاب عسكري اميركي من العراق. ونفت واشنطن هذا الانسحاب الذي كان أعلن في رسالة نقلت خطأ الاثنين.

وقال الجنرال مارك ميلي قائد أركان الجيوش الاميركية ان الامر تعلق في الواقع ب “مشروع (رسالة) غير موقعة” و”ما كان يجب أبدا ارسالها” متحدثا عن “خطأ ارتكب بحسن نية تامة”.

وجاء في الرسالة “نحن نحترم قراركم الذي يأمر برحيلنا” في اشارة الى تصويت البرلمان العراقي الاحد يحث الحكومة على طرد القوات الاجنبية من العراق في رد فعل على اغتيال سليماني.

وتحدث الامين العام للحلف الاطلسي الذي كان طلب الاثنين من ايران تفادي “المزيد من العنف والاستفزاز”، صباح امس تعليق مهمة تدريب القوات العراقية من قبل التحالف.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أكد أن هذا التعليق “وقتي” وان المهمة ستستأنف “عندما يسمح الوضع”.-(ا ف ب)