الاتحاد الأوروبي: نسعى لتمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على لقاح كورونا

غزة – أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، أن الاتحاد الاوروبي يعمل مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية لتمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف بورغسدورف، خلال مؤتمر صحفي نظّمه بمدينة غزة، الثلاثاء، عقب زيارة استمرت لساعات أجراها سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة أنه رغم صعوبة الأمر نتمنى أن نستطيع بالقريب، الحصول على لقاح ضد كورونا.

وتابع بورغسدورف “نحن هنا في قطاع غزة اليوم لسببين الأول تضامنًا مع قطاع غزة بعد 13 سنة حصار والتعرف على مشاكله وتقديم كل الدعم له باسم الاتحاد الأوروبي، والسبب الثاني جائحة كورونا الذي جاء لقطاع غزة حديثًا”.

وأضاف “جئنا لنقدم دعمنا للقضية الفلسطينية، ونسعى بشكل كامل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين”، مشددا على “ضمان الحياة لكل فرد وشخص في قطاع غزة، وتعزيز حقوق الإنسان الحق في الحياة والتعليم”.

وأكد أنه من المهم بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم وكالة الأونروا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر المانحين لها، وهو ملتزم بكل التزاماته تجاه اللاجئين، ليس فقط في قطاع غزة، بل في العالم ككل.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها ممثلو الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي، عند انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة. -(بترا)