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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالتفاوض على أساس حل الدولتين بعد إعلان خطة ترامب

منذ 3 دقائق

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بروكسل -أكد الاتحاد الأوروبي مجددا الثلاثاء التزامه “الثابت” ب “حل الدولتين عن طريق التفاوض وقابل للتطبيق”، بعد وقت قصير من كشف الرئيس دونالد ترامب خطة سلام في الشرق الأوسط مواتية لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول التكتل إن الاتحاد “سيدرس ويجري تقييما للمقترحات المقدمة”. وتابع انه سيفعل ذلك على أساس ما أعرب عنه سابقا، داعياً إلى “إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل” بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.
ودعا البيان الى “ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين ، مع احترام جميع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وتابع “يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا استعداده للعمل من أجل استئناف مفاوضات جادة بهدف حل جميع المسائل المتعلقة بالوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم”. – (أ ف ب)

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