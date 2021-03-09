الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع التطعيم والولايات المتحدة تتهم روسيا بالتضليل

لندن- يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا البطيئة في دوله في وقت اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتضليل بشأن لقاحات رخصت لها واشنطن.

وقال نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية إن دائرة الوزارة المكلفة مراقبة الدعاية الخارجية والتصدي لها، “حددت أربع منصات انترنت روسية تشرف عليها أجهزة الاستخبارات الروسية تنشر التضليل الإعلامي”.

وأضاف امام الصحافيين “هذه المواقع تحوي معلومات مضللة حول لقاحين سمح بهما في الولايات المتحدة”.

في أميركا اللاتينية تجاوزت عتبة الوفيات جراء كوفيد-19، 700 ألف وفاة منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الثلاثاء استنادا إلى ارقام رسمية.

وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 700,022 وفاة (من أصل 22,140,444 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا (876,511 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (547,986 وفاة) وآسيا (292,925 وفاة).

وبعدما تراجع المنحنى الوبائي قليلاً خلال الخريف، سجّلت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أميركا اللاتينية تزايداً مطرداً في كانون الأول/ديسمبر.

وفي مواجهة الفيروس وتحوراته المختلفة تسعى أوروبا إلى تسريع حملة التلقيح.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “ننتظر (تسلم) في المعدل نحو مئة مليون جرعة في الشهر في الفصل الثاني، وفي المجمل 300 مليون بحلول نهاية حزيران/يونيو”، متحدثةً عن زيادة وتيرة عمليات التسليم واحتمال الترخيص قريباً للقاحات جديدة.

وحذرت فون دير لايين من أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تعمد إلى منع صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كما فعلت إيطاليا الأسبوع الماضي مع شحنة من لقاح أسترازينيكا كانت موجهة لأستراليا.

وكانت إيطاليا التي تجاوز عدد الوفيات فيها جراء الوباء عتبة المئة ألف، بررت قرارها بنقص للقاحات في اوروبا وانتفاء وجود ضرورة ملحة في أستراليا.

من جهة أخرى، منحت إيطاليا الاثنين الضوء الأخضر لاستخدام لقاح استرازينيكا لمن هم فوق سن الخامسة والستين.

في المقابل نصحت مسؤولة في الوكالة الأوروبية للأدوية الاثنين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم الترخيص للقاح سبوتنيك-في الروسي بشكل عاجل مشددة على عدم توافر بيانات كافية حتى الساعة مأخوذة من أشخاص تلقوا هذا اللقاح في حين باشرت المجر اعطاء هذا اللقاح الشهر الماضي.

في النمسا، علقت السلطات الصحية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعد وفاة ممرضة حتى لو لم يتم حتى الآن “التوصل إلى وجود رابط مباشر بين اللقاح والوفاة”.

في إنكلترا عاد التلامذة بين سن الخامسة والحادية عشرة إلى المدارس الاثنين في المرحلة الأولى لعملية الخروج التدريجي من الاغلاق الثالث الذي فرض في البلاد في كانون الثاني/يناير.

فبفضل حملة التلقيح الواسعة النطاق والتي سمحت حتى الآن بتطعيم 22 مليون شخص بجرعة أولى، خففت لندن قيودها الصارمة للغاية والتي تطال الحياة الاجتماعية. ويتوقع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية وشرفات الحانات والمطاعم في 12 نيسان/أبريل على ان ترفع كل القيود مبدئيا في 21 حزيران/يونيو.

ورفعت ألمانيا أيضا بعض القيود الاثنين فتمكنت المكتبات ومحال بيع الزهور ومدارس تعليم قيادة السيارات من استقبال الزبائن مجددا في كل أنحاء البلاد.

إلا أن دولا اخرى شددت من تدابير الوقاية. ففي فنلندا دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ الاثنين مع إغلاق الحانات والمطاعم. وكذلك الأمر في المجر التي تواجه انتشارا جديدا للمرض حيث ستغلق المدارس وغالبية المتاجر والشركات أبوابها.

في فرنسا ازداد عدد المرضى في قسم الانعاش في المستشفيات بشكل ملحوظ الاثنين مع تفاقم الوضع الوبائي في منطقة باريس.

ويشكل التململ والغضب من القيود ضغطا على الحكومات التي تجد نفسها أمام الحاجة إلى احتواء الوباء وإرضاء المواطنين في الوقت ذاته.

في هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الاثنين تمديد حظر التجول حتى 31 آذار/مارس. وكان حظر تجول فُرض اعتبارا من الساعة 18,00 قد تسبب بأعمال شغب في البلاد. لكن من 15 إلى 17 سيرفع الحظر لمناسبة الانتخابات.

وفي مشهد مختلف، استعادت إسرائيل التي أنجزت تلقيح نحو 44 في المئة من السكان، حياة شبه طبيعية إسرائيل. ودشنت شركة طيران “العال” الإسرائيلية مساء الاثنين رحلة مع ركاب اضطروا إلى اثبات وضعهم الصحي ولا سيما إجراء فحص في حال لم يكونوا حصلوا على اللقاح.

وستدشن شركة “سينغابور إيرلاينز” للطيران الاسبوع المقبل “جواز سفر رقميا” سيسمح للركاب بإثبات وضعهم الصحي مثل فحوص كوفيد-19 أو تلقيهم اللقاح.

وازداد عدد الجرعات التي اعطيت في العالم عن 304,8 ملايين إلا ان هذا الرقم يخفي تباينات كثيرة. فأفقر دول العالم تعتمد على آلية كوفاكس التي تشرف عليها الأمم المتحدة للحصول على اللقاحات.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن التلقيح في إفريقيا سيتكثف متحدثة عن تسليم جرعات إلى تسع دول في هذه القارة.

أعلنت الرئاسة التونسية مساء الإثنين أنّ حوالى 30 ألف جرعة لقاح ستصل إلى البلاد الثلاثاء، في شحنة هي الأولى من نوعها ويفترض أن تتيح للحكومة بأن تطلق خلال أيام حملة التلقيح الوطنية التي كان مفترضاً أن تبدأ الشهر الماضي.

وأودى فيروس كورونا بحياة مليونين و593 ألفا و872 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.-(ا ف ب)

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