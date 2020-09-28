الاتحاد الأوروبي يدعم “الاقتصاد الرقمي والابتكار” في الأردن بـ 20 مليون يورو

عمان- الغد- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الإثنين برنامج الابتكار الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي، برنامج “الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل” (ابتكار الأردن).

وقدم الاتحاد الأوروبي منحة لدعم برنامج “ابتكار الأردن” بقيمة 20 مليون يورو، انطلاقاً من دعمه المستمر لمجالات الابتكار في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز المبادرات الجديدة التي يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات ريادة الأعمال والابتكار وتعزز من خلق فرص العمل والنمو في الأردن.

إن التطوير الاقتصادي الرقمي يعد أولوية مشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي والأردن، حيث أظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية الاتصال الرقمي والتقنيات بالنسبة للاقتصاد والمجتمع المحلي.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص في الأردن، حيث سيساعد الاتحاد الأوروبي شركات القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم فرص الابتكار لتطوير الاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي أن هنالك خصوصية للمشروع كون تنفيذه مناط بالقطاع الخاص المحلي وهو شريك مهم وقوة دافعة للنمو والوظائف وخاصة للشباب، ويساهم في الجهود التي تهدف إلى تعزيز مبادرات الابتكار في القطاع الخاص عبر توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة؛ وزيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار والتمويل، وتعزيز وتقوية ثقافة الابتكار والريادة.

وأضاف أن الظروف الحالية لأزمة الكورونا والمساهمة في تخفيف بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المرافقة لها يحتم علينا النظر بطرق أُخرى للعمل والإنتاج والانتاجية والتي تتطلب مزيد من التوظيف للإمكانات الإبداعية.

وأشار الى ان الحكومة تعمل على مجموعة من الإصلاحات في إطار مصفوفة الإصلاح للسنوت الخمس لجعل بيئة الاقتصاد أكثر تنافسية وملائمة للأعمال التجارية بما يمنح مساحة للشركات للمنافسة والابتكار.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على هذه المنحة مؤكدا أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تاريخية ومتجذرة، ونسعى بشكل متواصل نحو توطيد هذه العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يتفهم الجانب الأوروبي للتحديات التي يواجهها الأردن بما فيها متطلبات استضافة اللاجئين السوريين والتبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس الكورونا.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة على الأهمية الكبيرة للاستثمار في الابتكار وتسريع الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص لتطوير نظام فعال يعزز بيئة الابتكار.

وقال الوزير غرايبة: “يأتي هذا المشروع تماشياً مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتحسين فرص العمل في القطاع الرقمي وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن من خلال مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي تم إطلاقه مؤخرًا”. “نحن ملتزمون بتمكين المواطنين والمقيمين في الأردن في مسيرتهم الرقمية عبر القطاعات والصناعات، وسيضمن توافقنا مع برنامج “ابتكار الأردن” تحفيز الناس وإلهامهم لإحداث التغيير من خلال تعزيز تأثير برامج الحوافز المالية والمعنوية في مكان العمل”.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو: “إن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحول الرقمي الذي سيع بالفائدة على الجميع، وهذا حتما سيحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية”.

وأضافت: “من خلال برنامج “ابتكار الأردن” نتطلع إلى العمل مع القطاع الخاص في الأردن من أجل دعم نمو الشركات وتعزيز نشر ثقافة الابتكار بين الشباب، وتوفير المزيد من مرافق الابتكار والتمويل والفرص في جميع أنحاء المملكة. كما نهدف من خلال الاستثمار في الابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى دعم جهود الحكومة الأردنية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد” .

من خلال برنامج “ابتكار الأردن”، سيتم دعم ثلاث مبادرات رئيسية عن طريق تقديم المنح لهذه المبادرات، حيث ستقوم إنديفر الأردن بقيادة فريق محلي لتنفيذ المنحة الأولى عن طريق دعم 45 شركة محلية من أجل النمو وتوسيع نطاق عملها وتعزيز قدراتها للوصول إلى فرص الاستثمار الأجنبي والأسواق العالمية.

وينفذ المنحة الثانية فريق بقيادة شركة سام للهندسة والتجارة حيث سيتم العمل على إنشاء مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة ليكون هو الأول من نوعه في الأردن لتعزيز الحلول الرقمية والتقنيات الذكية في التصنيع، وفقًا لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة.

أما المنحة الثالثة والأخيرة والتي ستقوم بتنفيذها شركة أورانج الأردن، ستعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمهارات من خلال تطوير مرافق جديدة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 23 مركزاً رقمياً في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى ست أكاديميات برمجة جديدة، وستة مختبرات تصنيع Fablab، وثلاث حاضنات أعمال، وست مسرّعات نمو للأعمال الناشئة.

نبذة عن برنامج ابتكار الأردن

“الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل” (ابتكار الأردن) هو برنامج بقيمة 20 مليون يورو ممول من الاتحاد الأوروبي.

الهدف العام للبرنامج هو دعم الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يدفع التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التغيير المنهجي في المؤسسات المحلية ونظام الابتكار في الأردن. سيتم تنفيذ البرنامج لغاية عام 2024 ، من خلال ثلاث منح.

المنحة الأولى “خريطة الطريق لتوسيع نطاق الشركات المتنامية” سيتم تنفيذها من قبل إنديفر الأردن بالشراكة مع بيوند كابيتال وأوايسس 500. والمنحة الثانية، انشاء مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) سيتم تنفيذه من قبل تحالف شركات أردني أوروربي بقيادة شركة سام للهندسة والتجارة. بالشراكة مع غرفة صناعة عمان وشركة ابتكار، بالإضافة إلى شركتين أوروبيتن هما TTA و Tum Tech. أما المنحة الثالثة، “مساحة الابتكار” سيتم تنفيذها من قبل شركة أورانج الأردن.