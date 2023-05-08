الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة فلسطينية في الضفة

دان الاتحاد الأوروبي، الأحد، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مدرسة فلسطينية “تؤثر بشكل مباشر على 81 طفلا وتعليمهم” جنوبي الضفة الغربية.

وقال بيتر ستانو المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان، إن “الاتحاد الأوروبي يدين هدم المدرسة الممولة من قبله في جبة الذيب”.

وأضاف أن “السلطات الإسرائيلية نفذت الهدم رغم طلب الاتحاد الأوروبي عدم المضي فيه، ما أثر على 81 طفلاً وتعليمهم”.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء”.

وشدد على أن “هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي من ناحية وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتهدد بإشعال التوتر من ناحية أخرى”.

واختتم ستانو حديثه قائلا إن السلطات الإسرائيلية يبدو أنها تتبع “اتجاهًا مثيرًا للقلق” بعد هدم أو الاستيلاء على 954 مبنى – وهو أعلى رقم منذ عام 2016 – وتشريد 1032 شخصا العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة فلسطينية شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بذريعة بنائها في المنطقة “ج” دون ترخيص.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للأناضول، إن قوات إسرائيلية ترافقها جرافة وشاحنات داهمت تجمع “جِب الذيب” السكني الفلسطيني إلى الشرق من مدينة بيت لحم، وحاصرت مدرسة “التحدي 5” وهدمتها.

وتعتبر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، ما يجعل جميع عمليات الهدم وبناء المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية.

ومثل تركيا وجزء كبير من المجتمع الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.-(الاناضول)