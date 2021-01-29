الاتحاد الأوروبي يرخص استخدام لقاح أسترازينكا لمن هم فوق 18 عاما

عمان- وافقت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة على استخدام لقاح أسترازينكا-أكسفورد الذي تنتجه مجموعة أسترازينكا السويدية البريطانية لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، في خطوة متوقعة.

ورحب وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا في بيان بإقرار الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) على استخدام لقاح شركة أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا للاشخاص الذين تفوق أعمارهم عن الـ 18 عاما.

وقال الوزير في تصريح صحفي نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء: هذا خبر مشجع، فـلا تزال المعركة ضد الفيروس معقدة، ولكن وجود لقاح آخر فعال وآمن يمنحنا المزيد من القوة في حملة التطعيم الوطنية.

يشار الى أن أسترازينكا، التي تمتلك مصنعا لتصنيع اللقاحات بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، قد أعلنت مؤخرا في بيان، اثار غضب السلطات الايطالية، عن تقليص بنسبة 60% للجرعات المتفق عليها سابقا مع الحكومة في الربع الأول من العام الحالي، ما يعني أنه سيتم تسليم 4ر3 مليون جرعة لإيطاليا بدلاً من 8 ملايين.

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق اليوم الجمعة، شركة أسترازينكا الوفاء بالتزاماتها بتوفير الجرعات المتعاقد عليها من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الوقت المحدد. (بترا)