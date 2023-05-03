الاتحاد الأوروبي يصرف 200 مليون يورو للأردن

عمان – الغد – صرف الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغ 200 مليون يورو للأردن، وهو الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة المالية الكلية بقيمة 700 مليون يورو، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة الأردنية، وكذلك المساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19.

وبذلك، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو في صورة مساعدات مالية كلية للأردن منذ عام 2013.

يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي الشاملة لمساعدة الأردن في التخفيف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين.

يأتي صرف المبلغ الحالي ومقداره 200 مليون يورو بعد تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الأردن لإجراءات سياسية هيكلية هامة تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في أغسطس 2020.

وتشمل هذه الإجراءات تطوير نظام العدادات الذكية للمياه، وتثبيت محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في 4000 منزل من الاكثر هشاشة، وتوسيع برنامج المساعدة الاجتماعية لصندوق المعونة الوطنية “تكافل” لتصل إلى حوالي 200،000 أسرة، وتعزيز مشاركة العمالة في السوق، وتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المالية العامة والمشتريات.

ويستمر الأردن في تلبية الشرط المسبق للمساعدة المالية الكلية باحترام آليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الاحزاب وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.

وتعد المساعدة المالية الكلية أداة مالية طارئة تدعم الدول التي تقع جغرافياً واقتصادياً وسياسياً على مقربة من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في استقرار اقتصاداتها في أوقات الأزمات. وهي تكمل المساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي. يتم توفير الأموال بشروط مواتية للغاية وأسعار فائدة منخفضة، بشرط تنفيذ تدابير سياسية محددة متفق عليها في مذكرة التفاهم.