الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو مساعدات مالية كلية للأردن

عمان – أعلنت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة من برامج المساعدة المالية الكلية للمملكة تبلغ 250 مليون يورو.

وقالت المفوضية في بيان صحافي وزعه مكتبها بعمان، إن هذه الدفعة للأردن تأتي بشكل جزئي من حزمة المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في التوسعة والجوار، والتي تهدف إلى مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وتعد جزءا من العملية المعتمدة في كانون الثاني 2020 لهذه الغاية، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو في إطار برنامجي المساعدة المالية الكلية في تشرين الثاني 2020.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد: “يمثل صرف 250 مليون يورو اليوم، شهادة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الشعب الأردني. وستساعد هذه الأموال، الاقتصاد الأردني على الخروج من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا”.

وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثودوسيو على أن “صرف الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية يعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الأوقات الصعبة.

وقالت “يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم أجندة الإصلاح التي تتبعها الحكومة الأردنية، وستساعد الإصلاحات الأردن على تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام لصالح جميع المواطنين الأردنيين “.

وأشارت الى أن الأردن استوفى شروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لصرف 250 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية المتعلقة بكوفيد-19 وبرنامج (ام اف ايه). وشمل ذلك إجراءات مهمة لتحسين إدارة المالية العام والمساءلة في قطاع المياه وزيادة المشاركة في سوق العمل وتدابير لتعزيز الحاكمية الرشيدة.

وأضافت “علاوة على ذلك، يواصل الأردن استيفاء الشروط المسبقة لمنح المساعدة المالية الكلية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفعالة التي تتضمن وجود نظام برلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون بالإضافة إلى سجل حافل مرضي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وقالت، مع دفعة اليوم، يكون الاتحاد الأوروبي قد أكمل 4 برامج مساعدة مالية كلية من ضمن 10 تحت حزمة 3 مليار من المساعدة المالية الكلية الخاصة بكوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، سوف يتم صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج (ام اف ايه) للأردن والتي تبلغ قيمتها 200 مليون يورو عندما يفي الأردن بالالتزامات المتفق عليها. وتستمر المفوضية بالعمل عن كثب مع كافة شركائها بالمساعدة المالية الكلية بشأن تنفيذ برامج السياسة المتفق عليها في الوقت المناسب.

يشار الى أن برنامج المساعدة المالية الكلية هذا جزء من جهد شامل بذله الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين والتي تفاقمت منذ ذلك الحين بسبب جائحة كوفيد-19.

ويتواءم هذه البرنامج مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (التي يتم تحديثها حاليًا) كما تم تأكيده خلال مؤتمر بروكسل الخامس حول مستقبل سوريا والمنطقة في 29-30 آذار الماضي ولجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 31 أيار الماضي.

وبشكل عام، جمع الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.3 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. بالإضافة إلى المساعدة المالية الكلية فإن تمويل الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية يشمل المساعدة الإنسانية والصمود على المدى الطويل ودعم التنمية في قطاعات مثل التعليم وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة التي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة. -(بترا)