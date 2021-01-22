الاتحاد الإسباني يرفض تخفيف عقوبة ميسي

مدريد – رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن برشلونة على قرار لجنة المسابقات بإيقاف المهاجم، الأرجنتني ليونيل ميسي مباراتين بسبب طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أثلتيك بلباو الذي توج باللقب.

وأشار قرار لجنة الاستئناف الذي صدر الجمعة إلى أنه “من أجل الإبقاء على افتراض صحة تقرير الحكم”، يكفي “ألا تتعارض الصور بشكل قاطع مع ما ورد فيه”، موضحا أن “ما يظهر في الصور يتوافق تماما مع وجود ضربة”.

وحصل ميسي على بطاقة حمراء لأول مرة في تاريخه كلاعب في برشلونة في الدقيقة 120 من المباراة التي أقيمت في 17 يناير/كانون ثان بسبب تدخل عنيف من دون كرة مع لاعب أثلتيك أسير بياليبري.

وأوضح الحكم في مذكرته أنه أشهر البطاقة الحمراء بعدما تبين له تعمد ميسي ضرب لاعب الفريق المنافس بذراعه بقوة مفرطة.

وسيحق للفريق الكتالوني الطعن على قرار لجنة الاستئناف في غضون 15 يوما أمام المحكمة الإدارية للرياضة.

وامتثالا لعقوبة الإيقاف لمباراتين، غاب ميسي بالفعل عن أولهما، حيث لم يشارك في مباراة فريقه أمس أمام كورنيا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين نظيفين والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

وحال أيدت المحكمة الإدارية العقوبة، سيغيب أيضا عن مواجهة إلتشي المقررة الأحد المقبل في الليغا. – (إفي)