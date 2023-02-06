الاتحاد الإماراتي يعتذر عن استضافة غرب آسيا للرجال

اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، والتي كانت مقررة أن تقام بالفترة من 20 آذار (مارس) إلى 2 نيسان (أبريل) المقبل.

وتسلم اتحاد غرب آسيا كتابا رسميا من الاتحاد الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وبحسب الكتاب الذي حمل توقيع الأمين العام، قال الاتحاد الإماراتي: “في البداية نود شكركم على تعاونكم الدائم معنا وجهودكم المستمرة في تطوير كرة القدم في إقليم غرب آسيا، ونود إبلاغكم باعتذارنا عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان”.

وفي هذا السياق، سيقوم اتحاد غرب آسيا بعرض هذا الكتاب وقرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليصار إلى بحث وتدارس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات.

ويبدي اتحاد غرب آسيا عن أسفه إزاء قرار اعتذار الاتحاد الإماراتي الذي جاء مفاجئا، وفي وقت قريب جداً من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية.

كما يعتبر اتحاد غرب آسيا أن هذا القرار المفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات أو تطورات محتملة حول مصير البطولة، سيؤثر على كافة الاتحادات الأهلية التي سبق وأعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك.

وكان 12 منتخبا أعلنوا مشاركتهم بها هم: الإمارات (المضيف)، البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان، وسورية، والمنتخب التايلندي المشارك كضيف وبدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.