الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتهم سيلفا بالعنصرية

لندن – اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي بـ”سوء السلوك”، على خلفية تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” موجهة الى زميله الفرنسي بنجامان مندي، اعتُبِرت ذات طبيعة عنصرية، على رغم أن المعنيين أكدا أنها كانت على سبيل المزاح بين صديقين.

ونشر الدولي البرتغالي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة مندي عندما كان طفلا، إلى جانب صورة كاريكاتورية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني بالشوكولا. وعلى رغم قيام سيلفا بحذف التغريدة، الا أنها أثارت انتقادات واسعة على خلفية اتهامه بالعنصرية حيال زميله.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيان الأربعاء الى أنه “تم توجيه اتهام لبرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب خرقه قواعد الاتحادالمتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 أيلول

(سبتمبر) 2019”.

ومنح الاتحاد سيلفا حتى التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي للرد.

#Breaking: #Bernardo #Silva CHARGED by the #FA over the controversial tweet regarding Benjamin #Mendy. #ManchesterCity’s ace could face a 6 game ban for the incident! Too harsh or right? #MCFC #ManCity #Manchester #City #365Scores pic.twitter.com/0Tiy0uvGHv

— 365Scores (@365Scores) October 2, 2019