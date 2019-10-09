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الاتحاد الإنجليزي يمهل سيلفا المزيد من الوقت للرد على التهم

منذ ساعتين

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مدن – أفادت شبكة سكاي سبورتس أن ​برناردو سيلفا​ لاعب ​مانشستر سيتي​ حصل على مهلة إضافية للرد على تهمة سوء السلوك الموجهة إليه من قبل ​الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم​ بسبب تغريدة عن زميله في الفريق بنيامين ميندي.

وأصبح أمام لاعب الوسط البرتغالي الآن حتى يوم الاثنين 21 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي  للرد بعد تقديم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية.

سيلفا، الذي كان في الأصل لديه حتى 9 تشرين الأول للرد على التهمة، قد يواجه حظرًا لمدة ست مباريات بسبب الدلالات العنصرية للصورة التي نشرها عن زميله في الفريق. – (وكالات) 

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