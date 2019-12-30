عمان – الغد – نظم الاتحاد الاردني لرياضات الصم ممثلا برئيس الاتحاد ربيع قميلة واعضاء الهيئة الادارية، الاجتماع التحضيري الأول لاستضافة بطولة الاتحاد الاسيوي والمحيط الهادي، وذلك من خلال ضيوف الاردن واللجنة القائمة على هذه البطولة ممثلة برئيس الاتحاد محمد بركر والأمين العام ديفيد بيتر وعضو الإتحاد الاسيوي حيدر الشافعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول اعمال البطولة بالتعاون مع جاسر نويران من اللجنة البارالمبية الاردنية، ثم تم بعد ذلك اصطحاب الوفد الى المرافق الرياضية التي ستقام فيها البطولة، حيث صرحت اللجنة بارتياح وقبول مبدئي لقانونية هذه المرافق.

وفي اليوم التالي، تم الإجتماع التحضيري الثاني لهذه البطولة بالتعاون مع وزارة الشباب ممثلة بنمر الغنانيم (مدير المنشآت الرياضية ) واللجنة الأولمبية الاردنية ممثلة بناصر المجالي امين عام اللجنة، وتم خلال الاجتماع التحاور في خضم ما نوقش في الاجتماع التحضيري الاول.

وبدأت الوزارة استعدادتها لهذه البطولة بالترحيب في ضيوف الاردن، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والشهادات التقديرية فيما بينهم، كما قام بعملية الترجمة بين الطرفين سامر شريم مترجم الاتحاد الاردني لرياضات الصم، سعيا للارتقاء بهذه الفئة للمشاركة في المحافل الدولية ورفع علم الاردن خفاقا في ظل الراية الهاشمية المظفرة.