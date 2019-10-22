الاتحاد الاسباني يقترح على برشلونة وريال مدريد موعدا آخر للكلاسيكو

مدريد – أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، خطابا آخر لناديي برشلونة وريال مدريد لاقتراح موعد آخر لـ”كلاسيكو الأرض”، بعد رفض رابطة (لاليغا) الموعد المقترح مسبقا في 18 كانون أول (ديسمبر) المقبل، وتمسكها بإقامته في الرابع من نفس الشهر.

وحسبما أعلن الاتحاد في بيانه، سيكون أمام الناديين مهلة حتى الساعة (20.00) بالتوقيت المحلي من اليوم الثلاثاء للرد على هذا الأمر، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها النهائي وفقا لرد الطرفين.

▪ El Comité amplía el plazo para presentar alegaciones

▪ Aplaza ‘sine die’ su decisión.https://t.co/qJeOzHmry9 — Diario AS (@diarioas) October 21, 2019

وأوضح الاتحاد في هذا البيان أن لجنة المسابقات عكفت على تحليل مقترح الفريقين باختيار يوم 18 كانون أول (ديسمبر) المقبل كموعد لإقامة المواجهة المؤجلة بينهما، والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، قبل أن يتخذ قرارا بتأجيلها بسبب الأوضاع المتوترة التي يعيشها إقليم كتالونيا في الأيام الأخيرة.

كما تطرقت اللجنة للخطابات التي أرسلتها رابطة (لاليغا) خلال الأيام الماضية للإعلان عن رفضها للموعد المقترح من الناديين، واقتراح يوم الرابع من هذا الشهر، حيث كان الفريقان قد رفضا المقترح الذي تقدمت به (لاليغا) في بداية الأزمة بتغيير ترتيب المباراتين، بحيث تقام مباراة الدور الأول على ملعب (سانتياجو برنابيو) بدلا من (الكامب نو)، مقابل إقامة مباراة الدور الثاني في برشلونة. (إفي)