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الاتحاد الاسباني يُحدد الموعد الرسمي والنهائي لـ “الكلاسيكو”

منذ 48 دقيقة

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عمان – الغد – قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء وبشكل رسمي، إقامة مباراة الكلاسيكو للدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وريال مدريد في ملعب (كامب نو) يوم 18 كانون أول (ديسمبر) المقبل.

واكد الاتحاد الاسباني في بيان، بأنه تم اتخاذ القرار بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الايام الاخيرة، حيث يشهد إقليم كاتالونيا توترا سياسيا منذ أن قضت المحكمة العليا الإسبانية بسجن 9 قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

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