الاتحاد الاسباني يُمدد تعاقده مع أديداس حتى العام 2030

مدريد – توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع شركة الملابس الرياضية (أديداس) من أجل تمديد التعاقد بينهما حتى كانون أول (ديسمبر) 2030، في الوقت الذي سيقدم فيه اليوم الثلاثاء قميص “الماتادور” في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويأتي التوصل لهذا الاتفاق، بعد أن أعلن الاتحاد في أيار (مايو) الماضي عن وجود مفاوضات لتغيير مورد الملابس الرياضية للمنتخبات المختلفة، قبل أن ترد الشركة الألمانية بفتح عملية تحكيم حول عقد الرعاية.

وأعلن رسميا عن تمديد الشراكة بين الطرفين لأربع سنوات مقبلة، بينما سيتم تقديم القميص الذي سيرتديه بطل أوروبا (2008 و2012) في اليورو المقبل الثلاثاء، والذي سيرتيه في آخر مواجهتين له بالتصفيات أمام مالطا ورومانيا.

واستوحت الشركة تصميم القميص الجديد من فكرة مرور 100 عام على الزي الأول الذي ظهر به المنتخب الإسباني في أول بطولة دولية، حيث تظهر صورة أسد في الخلف من العنق، وبجانبها تاريخ 1920، في إشارة لدور الألعاب الأوليمبية 1920 في أنتويرب البلجيكية، التي شهدت أول ظهور لـ”لاروخا” في المحافل الدولية. (إفي)