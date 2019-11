الاتحاد الافريقي يفسخ عقده مع “لاغاردير” والاخيرة تعترض

باريس – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انهاء تعاونه التسويقي مع شركة لاغاردير “بمفعول فوري”، بحسب ما أعلنت الثلاثاء المجموعة الفرنسية التي “تعارض بشدة” قرارا اعتبرته “غير قانوني”.

وكان العقد الممتد بين الطرفين حتى عام 2028 مرتبطا بـ”تسويق حقوق وسائل الإعلام وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقي”، بحسب ما أشارت المجموعة الفرنسية في تقريرها السنوي لعام 2018.

For those who doubt that @osasuo has a copy of the long-form billion-dollar contract between LAGARDERE SPORTS & @CAF_Online. Here are some excerpts… 🙂 pic.twitter.com/zdY7gNQTWq

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) November 6, 2019