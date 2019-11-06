الاتحاد الافريقي يفسخ عقده مع “لاغاردير” والاخيرة تعترض

باريس – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انهاء تعاونه التسويقي مع شركة لاغاردير “بمفعول فوري”، بحسب ما أعلنت الثلاثاء المجموعة الفرنسية التي “تعارض بشدة” قرارا اعتبرته “غير قانوني”.

وكان العقد الممتد بين الطرفين حتى عام 2028 مرتبطا بـ”تسويق حقوق وسائل الإعلام وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقي”، بحسب ما أشارت المجموعة الفرنسية في تقريرها السنوي لعام 2018.

For those who doubt that @osasuo has a copy of the long-form billion-dollar contract between LAGARDERE SPORTS & @CAF_Online. Here are some excerpts… 🙂 pic.twitter.com/zdY7gNQTWq — Osasu Obayiuwana (@osasuo) November 6, 2019

وأعلن الاتحاد الإفريقي رغبته بانهاء هذه الشراكة خلال اجتماع يوم الثلاثاء بحسب ما اوضح في بيان.

واضافت المجموعة: “تعارض لاغاردير بشدة قرار الاتحاد الافريقي وتعتبره غير قانوني، مسيئا ولا اساس له”.

وتابعت: “لا شيء يمكنه تبرير انهاء هذا العقد”، مشيرة الى ان التحقيق الجاري من قبل لجنة المنافسة في كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا) “لم يصدر اي قرار بعد”.

ودعت المجموعة الاتحاد الافريقي للعودة بسرعة الى وضعية معقولة ومواصلة الوفاء بالتزاماته. (أ ف ب)