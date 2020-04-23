الاتحاد الاوروبي يمنح دفعات مسبقة بقيمة 70 مليون يورو للاندية

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس أنه قرر فورا دفع 70 مليون يورو للأندية التي تخلت عن لاعبيها لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ودوري الأمم الأوروبية.

وكان مقررا دفع هذه المبالغ بمجرد انتهاء مباريات الأدوار الفاصلة المؤهلة لكاس أوروبا 2020 التي كانت مقررة في آذار/مارس الماضي وتم تأجيلها بسبب توقف المسابقات على خلفية فيروس “كوفيد-19”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أنه في إطار هذه الدفعة المسبقة والجزئية، سيتلقى 676 فريقا من الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد القاري، مبالغ تتراوح بين 3200 و630 ألف يورو.

OFFICIAL: UEFA have confirmed entrants to next season's Champions League and Europa League will be decided on "sporting merit" if the 2019/20 domestic season is forced to finish early. pic.twitter.com/uB4x9HIe7v — Squawka News (@SquawkaNews) April 23, 2020

وقال يويفا – الذي عقدت لجنته التنفيذية اجتماعا بالفيديو الخميس: “بالنظر إلى التحديات المالية التي تواجهها الأندية بسبب غياب الدخل بعد توقف المباريات بسبب كوفيد-19، سيتم دفع هذه المبالغ على الفور”.

وسيتم دفع مبلغ إجمالي لا يقل عن 200 مليون يورو للأندية التي تحرر لاعبيها لخوض كأس أوروبا 2020 التي تأحلت الى العام المقبل ومباريات الدور الفاصل بالإضافة إلى دوري الأمم.

وسيتم دفع مبلغ 50 مليون يورو للأندية التي حررت لاعبيها من 39 منتخبا وطنيا غير ملتزم بخوض الدور الفاصل، فيما سيتم دفع 17،7 مليون يورو أخرى للأندية التي كان لاعبوها سيشاركون في الأدوار الفاصلة لكاس اوروبا 2020 أي 16 منتخبا، وتقام مباريات الادوار الفاصلة الخريف المقبل. (أ ف ب)