الاتحاد الايطالي يقدر خسائر كورونا بـ500 مليون يورو

روما – أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريلي جرافينا الأربعاء أن كرة القدم الإيطالية خسرت 500 مليون يورو بسبب جائحة فيروس كورونا وأنه من الضروري اختتام موسم 2019/2020.

وقال جرافينا في مقابلة مع مجلة (ريبارتي إيطاليا): “إذا لم يستأنف الدوري الإيطالي، فسيكون الضرر الاقتصادي كبيرا على كرة القدم. لقد خسرنا بالفعل 500 مليون يورو. يجب الدفاع عن 100 ألف عامل”.

وتم تعليق الدوري الايطالي في 9 مارس/آذار في الجولة السادسة والعشرين بينما كان يوفنتوس متصدرا بنقطة عن لاتسيو الثاني وتسعة عن إنتر الثالث في الترتيب.

ويقدر بأن خسائر كرة القدم الايطالية بين حقوق الرعاية والبث التلفزيوني وقيمة التذاكر قد تصل إلى مليار يورو في حال عدم استكمال الموسم.

وأشار جرافينا إلى أنه سيشارك في اجتماع حاسم مع وزير الرياضة فينسينزو سبادفورا ورابطة الدوري وسيتقرر فيه ما إذا كان سيتم استئناف السيري آ وموعد ذلك.

ومع انحسار موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا، يأمل الاتحاد الايطالي في الحصول على موافقة الحكومة من أجل استئناف المسابقة في 14 يونيو/حزيران. (إفي)