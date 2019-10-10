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الاتحاد البرلماني العربي يدين العدوان على سورية

منذ ساعتين
الطراونة

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عمان- دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة الاعتداء التركي على الحدود الشمالية الشرقية للجمهورية العربية السورية الشقيقة، مطالبا بالوقف الفوري والعاجل لهذا العدوان الغاشم.
واعرب الطراونة في بيان صادر اليوم الخميس عن بالغ قلقه إزاء هذه التطورات التي ستقود المنطقة برمتها إلى حرب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها، داعيا تركيا إلى احترام حق الجوار والحفاظ على روابط التاريخ والجغرافيا التي يجب التفكير بها مليا قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المسؤولة.
كما دعا باسم الاتحاد البرلماني العربي، الامم المتحدة والقوى الفاعلة في العالم والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها، مطالبا جامعة الدول العربية إلى إتخاذ موقف موحد يعيد للأمة العربية هيبتها والوقوف صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تتعرض لها. (بترا)

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