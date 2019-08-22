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الاتحاد التونسي يفسخ عقد الفرنسي آلان جيريس بالتراضي

منذ يومين

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تونس – أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي آلان جيريس بالتراضي بين الطرفين، وذلك في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، دون الكشف عن أسبابه.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي: “أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي”.

وكان عقد المدرب صاحب الـ67 عاما ممتدا حتى العام 2020، وذلك بعد أن تولى القيادة الفنية لـ”نسور قرطاج” في كانون أول (ديسمبر) 2018 خلفا للثنائي الوطني المؤقت ماهر الكنزاري ومراد العقبي.

وخلال تلك الفترة قاد مدرب منتخبات مالي والجابون والسنغال سابقا، المنتخب التونسي في 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

كما قاد جيريس تونس في بطولة أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 21 حزيران (يونيو) وحتى 19 تموز (يوليو) الماضيين، ورغم بلوغ نصف النهائي قبل الخسارة على يد السنغال بهدف نظيف بعد التمديد لشوطين إضافيين، إلا أن المدرب واجه انتقادات عديدة بسبب سوء الأداء. (إفي)

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