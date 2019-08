تونس – أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي آلان جيريس بالتراضي بين الطرفين، وذلك في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، دون الكشف عن أسبابه.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي: “أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي”.

وكان عقد المدرب صاحب الـ67 عاما ممتدا حتى العام 2020، وذلك بعد أن تولى القيادة الفنية لـ”نسور قرطاج” في كانون أول (ديسمبر) 2018 خلفا للثنائي الوطني المؤقت ماهر الكنزاري ومراد العقبي.

News: After a successful #AFCON2019 Alain Giresse leaves his role as 🇹🇳 Tunisia head coach by mutual agreement. #Football pic.twitter.com/Uh0FBF8n1Q

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 21, 2019