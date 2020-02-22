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الاتحاد الحلبي ينهي عقد مدربه التونسي قيس اليعقوبي بالتراضي

منذ 48 دقيقة

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دمشق – أعلنت إدارة نادي الاتحاد الحلبي السوري في بيان رسمي عن إنهاء عقد مدرب فريقها الأول التونسي قيس اليعقوبي بالتراضي.

وأشار البيان أنه: “بناء على اجتماع المدرب قيس اليعقوبي مع رئيس مجلس الإدارة مفيد مزيك تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد المبرم بين قيس اليعقوبي كمدرب للفريق الأول بالتراضي”.

وكان فريق الاتحاد تعرض لخسارة قاسية أمام الوثبة 0-3 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة سورية، وقبلها أمام الجزيرة متذيل الترتيب بهدف وحيد ويحتل حاليا المركز السادس.

بدورها، كلفت إدارة النادي المدرب المحلي أحمد هواش بقيادة الفريق مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب اجنبي على حد قولها، علما أن اليعقوبي كان أول مدرب عربي واجنبي يعود للملاعب السورية منذ اندلاع الأزمة في سورية قبل نحو تسع سنوات. (أ ف ب)

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