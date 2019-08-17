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الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف 7 رباعين روس بسبب المنشطات

منذ 4 ساعات

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موسكو – انضم سبعة رباعين روس إلى خمسة آخرين تم إيقافهم مؤقتا الأسبوع الماضي بسبب انتهاكات للوائح مكافحة المنشطات.
وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ليل الجمعة إنه تم توجيه اتهامات للرباعين السبعة بناء على معلومات من معمل موسكو.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار الاتحاد الدولي بإيقاف خمسة رباعين روس آخرين مؤقتا.
وبين الرباعين السبعة الموقوفين دميتري لابيكوف وناديزدا افستيوخينا التي جردت من ميداليات أولمبية في دورة بكين 2008 بسبب تعاطي المنشطات.
وقال ماكسيم أجابيتوف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال لوكالة أنباء محلية :”لا يوجد ما يضمن أنه لن يكون هناك المزيد من قرارات الإيقاف”.– (رويترز) 

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