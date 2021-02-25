الاتحاد الدولي للجمباز يكرم الراحلة نهى حتر

عمان – الغد – كرم الاتحاد الدولي للجمباز ذكرى الراحلة نهى حتر، أمين سر الاتحاد الأردني للجمباز وعضو لجنة المساواة بين الجنسين في الاتحاد الدولي، التي وافتها المنية بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا.

وجاء ذلك من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، حيث طلب رئيس الاتحاد الدولي للجمباز موريناري واتانابي بالوقوف دقيقة صمت تكريماً للراحلة على الإنجازات الكبيرة التي قدمتها أثناء فترة عملها في رياضة الجمباز والتي كانت عضواً في لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للاتحاد الدولي.

وشغلت حتر العديد من المناصب الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة الى الدور الكبير الذي لعبته في دعم رياضة المرأة وحقها في ممارسة الرياضة بشكل عام والجمباز بشكلٍ خاص.

وأفتتح واتانابي الاجتماع بالحديث عن الجهود التي بذلتها “حتر” في مواجهة كل التحديات التي عانت منها رياضة المرأة في المنطقة وسياستها في كسر الحواجز أمام النساء، وأثنى على جميع الذين يدعمون حق المساواة بين الجنسين كقضية غير قابلة للجدل.

وتحدث واتانابي قائلاً: “لقد ساهمت “حتر” في تحسين مكانة المرأة في مجتمع الجمباز، لقد كانت امرأة قوية ونشطة بهذا الخصوص.” وأكمل: “عندما توليت منصب رئاسة الاتحاد الدولي، كانت قضية المساواة على بين الجنسين على سلم أولوياتي، لقد تغير الحال إلى وضع أفضل ولم يعد هنالك أي تسامح تجاه التعليقات المسيئة لرياضة المرأة.” وأكد الرئيس في حديثه في الاجتماع أن السيدة نهى حتر كانت من الداعمات لهذه القضية، مُعرباً عن تقدير الاتحاد الدولي لإنجازاتها حيث سيبقى شغفها خالداً في أذهان كل من عمل معها.