الاتحاد الدولي للسيارات يوافق على تخفيض سقف ميزانية 2021

باريس – وافق الاتحاد الدولي للسيارات الأربعاء على تخفيض الحد الأقصى لميزانية الفورمولا واحد لعام 2021 على أن يتم تقليصها إلى 135 مليون دولار عام 2023 في محاولة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات، الهيئة الإدارية للفورومولا واحد، على هذه القرارات في اجتماع عبر الفيديو، وهي تستجيب بشكل خاص لعواقب جائحة “كوفيد-19” التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن هذا التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار (132 مليون يورو) في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامي 2023-2025، استنادا إلى موسم يشمل 21 سباقا.

World Motor Sport Council approves changes to 2020, 2021 and 2022 FIA Formula 1 Regulationshttps://t.co/DhvW3KsgJM

— FIA (@fia) May 27, 2020