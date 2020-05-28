الاتحاد الدولي للسيارات يوافق على تخفيض سقف ميزانية 2021

باريس – وافق الاتحاد الدولي للسيارات الأربعاء على تخفيض الحد الأقصى لميزانية الفورمولا واحد لعام 2021 على أن يتم تقليصها إلى 135 مليون دولار عام 2023 في محاولة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات، الهيئة الإدارية للفورومولا واحد، على هذه القرارات في اجتماع عبر الفيديو، وهي تستجيب بشكل خاص لعواقب جائحة “كوفيد-19” التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن هذا التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار (132 مليون يورو) في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامي 2023-2025، استنادا إلى موسم يشمل 21 سباقا.

World Motor Sport Council approves changes to 2020, 2021 and 2022 FIA Formula 1 Regulationshttps://t.co/DhvW3KsgJM — FIA (@fia) May 27, 2020

وتم تحديد سقف إنفاق الموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة. الا انه بعد تعذر انطلاق الموسم الحالي بسبب فيروس “كوفيد-19” وإلغاء او إرجاء 10 سباقات حتى الآن، جرت أحاديث مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تخفيض المبلغ.

وسيريح هذا القرار الفرق الصغيرة وتلك التي تحتل منتصف الترتيب العالمي والتي تعاني لسد الفجوة التي تفصلها عن فريق مرسيدس المتوج باللقب العالمي في النسخ الست الأخيرة من بطولة العالم، ولكن أيضا عن فيراري وريد بول.

وكان المدير الرياضي لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني روس دينيس أعلن مطلع الشهر الحالي أن تخفيض الانفاق سيكون ضروريا من أجل تفادي “مأساة” تؤدي الى رحيل العديد من الفرق عن البطولة في ظل ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يتمكن منظمو بطولة العالم حتى الآن من اطلاق موسم 2020 بسبب “كوفيد-19″، حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الالغاء أو التأجيل الى موعد لم يحدد بعد.

ويأمل المنظمون في انطلاق الموسم من النمسا على حلبة “ريد بول رينغ” في الخامس من تموز/يوليو من دون جمهور، على ان يقام سباق ثانٍ على الحلبة نفسها في الأسبوع التالي. وبعد ذلك، يأمل المنظمون في إقامة سباقين متتاليين أيضا في سيلفرستون. (أ ف ب)