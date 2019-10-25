الاتحاد الدولي للكراتيه يُشيد بانجاز منتخب الناشئين في بطولة العالم

عمان – الغد – أشاد موقع الاتحاد الدولي للكراتيه ، بالإنجاز الكبير، الذي حققه منتخبنا الوطني للناشئين ، يوم أمس الخميس ، في منافسات بطولة العالم للكراتيه (للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً) والتي تستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو بمشاركة حوالي 1600 لاعباً ولاعبة من 96 دولة.

ونجح منتخبنا الوطني في نيل ٤ ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وبرونزية) لتكون هذه هي أفضل حصيلة في تاريخ الأردن برياضة الكراتيه ببطولات العالم على مختلف الفئات العمرية حيث كان الأردن يمتلك ميدالية برونزية واحدة تحققت من خلال اللاعب نبيل الشويكي العام 2015.

وعنون الاتحاد الدولي للكراتيه على موقعه الإلكتروني “تركيا والأردن يلمعان في اليوم الثاني من بطولة العالم”

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن نجوم منتخب الأردن للناشئين خطفوا الأضواء في منافسات يوم أمس حيث تمكن ٤ لاعبين من نيل ٤ ميداليات ، حيث حصل اللاعبان ، سعيد النجار (وزن تحت 52 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 70 كغم) على ميداليتين ذهبيتين وفضية حققها اللاعب إبراهيم شمعون (وزن فوق 70 كغم) وبرونزية جاءت من خلال اللاعبة لين منصور (وزن تحت 47 كغم).

وبعد ختام منافسات الناشئين يكون الأردن قد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات خلف تركيا المتصدرة ومتفوقاً على إيطاليا ومصر وإسبانيا وغيرها من الدول العظمى في رياضة الكراتيه.

وتستكمل اليوم الجمعة المشاركة الأردنية في بطولة العالم من خلال منتخب الشباب والذي سيمثله كل من اللاعبين واللاعبات : زكي أبو قاعود ويزن الوهر وعفيف غيث وعبدالله حماد وحسن مصاروة ورهف علي.