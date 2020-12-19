الاتحاد الدولي للمستشفيات يكرم مستشفى الأمير حمزة

عمان-الغد- كرم الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF الثلاثاءالماضي، مستشفى الامير حمزة من ضمن 103 مستفيات من 28 دولة للاستجابة الفعالة و تطبيق معايير الجودة في مواجهة جائحة كورونا .

و جاء هذا التكريم بجهود و تنسيق مستمر من مديرية الجودة وتضافر جهود جميع الكوادر في مستشفى الامير حمزة .

وقال مدير مديرية الجودة وأنظمة المعلومات د . جمال الشلول أن مستشفى الامير حمزة يعتبر من أولى المستشفيات الحكومية الحائزة على شهادة الاعتماد من مجلس إعتماد المؤسسات الصحية عام 2011 و يتم تجديد الاعتماد من قبل المجلس كل سنتين بتقييم و مراجعة المعايير الوطنية في جودة و امان الرعاية الصحية.

وأضاف د. الشلول أن الاعتمادية تشكل أحد مداخل تحسين الجودة و تعني عملية تقييم لمؤسسات الرعاية الصحية وتقوم بها هيئة محايدة و مستقلة والاقرار اذا كانت المؤسسة الخاضعة للتقييم قد استوفت المعايير التي وضعت للمحافظة على جودة الرعاية الصحية واستمرار تحسينها.

وأشار د. الشلول الى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC مؤسسة وطنية غير ربحية ,تعنى بتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل مبادىء سلامة المرضى و تعتبر الوحيدة في الاردن الحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية (ISQUA) لجودة الرعاية الصحية، و يقوم المجلس بتطوير وتحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية و رفع مستوى سلامة المرضى من خلال الاعتماد والاستشارات و بناء القدرات.

وتابع د. الشلول أن التمسك بتطبيق معايير الجودة في الرعاية الصحية يهدف الى الاستغلال الامثل للموارد و ترشيد الانفاق و تقديم خدمة صحية امنة و فائقة الجودة و العمل على التحسين المستمر من حيث : تبسيط و تحسين الاجراءات ، القضاء على اختلافات الممارسة السريرية و اختيار الاساليب الافضل لاداء العمل من المرة الاولى و بجودة عالية وفقا للحقائق العلمية، الحد من تكرار العمليات و الاجراءات لتجنب التأثير السلبي على مستوى الجودة و الكفاءة، كما انه بتطبيق معايير الجودة يؤدي الى كفاءة التشغيل و التي تعتبر من اهم الفوائد التي يحققها تطبيق مفهوم الجودة في الرعاية الصحية و ذلك بالقضاء على الهدر في اداء العمليات و ارتفاع مستوى مهارة العاملين لان الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين تعتبر من اغلى الخدمات تكلفة و تشكل الجزء الاكبر من الموازنة.