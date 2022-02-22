“الاتحاد الروسي” يوافق على طلب بوتين باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد

أعلنت مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، موافقته على طلب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

من جهته قال أمين عام حلف الناتو إن روسيا تواصل حشد قواتها، وستفرض عليها عقوبات قاسية إذا قررت غزو أوكرانيا، مضيفا أن الناتو سيدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا.

وتابع، “روسيا نشرت طائرات وأكثر من 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا، وكل المؤشرات تظهر أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا.

وقال، تم وضع قواتنا بأوروبا في وضع الاستعداد، وأنه سنواصل فعل ما يلزم لحماية الحلف من العدوان.

وأضاف، ندعو روسيا للتراجع وخفض التصعيد. – وكالات