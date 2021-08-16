الاتحاد الزراعي يثمن القرار الحكومي بتخفيض أسعار الكهرباء

عمان-الغد- ثمن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ورؤساء الاتحادات الفرعية والنوعية وأعضاء مجلس الإدارة القرار الحكومي بتخفيض أسعار الطاقة الكهربائية للقطاع الزراعي

وبين رئيس الاتحاد عودة الرواشدة أن ارتفاع الطاقة الكهربائية كانت تشكل معاناة حقيقيه لأبناء القطاع الزراعي وبذلك تكون هذه المعاناة أقل وطأة و ثقلا على مزارعي الأردن

وأضاف رواشدة أن الأمل يبقى متاحا وأن تبقى حكومتنا ماضيه بتمهيد الطريق الذي يفتح الآفاق لقطاع زراعي حديث ومتطور يحقق الرجاء ويذلل الصعوبات،ويحقق رؤى جلالة القائد الأعلى للنهوض بأسباب أمننا الغذائي .