الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الاهلي بالدوري

القاهرة – أجل الاتحاد السكندري تتويج ضيفه الاهلي باللقب الخامس تواليا والـ42 في تاريخه عندما فرض عليه التعادل السلبي مساء الاثنين بملعب الجيش ببرج العرب في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وكان الاهلي بحاجة الى الفوز لحسم اللقب بيد أن تعادله أجل التتويج الى المرحلة المقبلة عندما يستضيف مصر المقاصة السبت المقبل، علما بأنه يحتاج إلى نقطتين فقط في مبارياته السبع المتبقية.

وعزز الاهلي موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده الى 37 نقطة في المركز الخامس.

ولعب الاهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب طرد البديل احمد فتحي لحصوله على الانذار الثاني.

واهدر احمد رفعت ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 59.

وخاض الاهلي المباراة في غياب ياسر ابراهيم وحارس المرمى علي لطفي بسبب ثبوت اصابتهما بفيروس كورونا المستجد على غرار والمدرب العام السويسري دافيد سيسا.

وأعلن مدير الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ أن نتيجة فحوصات كورونا الخاصة بالثلاثي جاءت إيجابية، ومن المنتظر ان يخضع المصابون لمحسة جديدة يوم الأربعاء المقبل.

وواصل اسوان نتائجه الايجابية بفوزه الكبير على ضيفه طنطا برباعية نظيفة بملعب اكاديمية الشرطة تناوب على تسجيلها إبراهيم جلال (33 و37) ومحمد اسماعيل (67) والبديل مصطفى البدري (90+1).

ورفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة وارتقى 6 مراكز دفعه واحدة وبات تاسعا، فيما باتت مهمة طنطا شبه مستحيلة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير.

وفي لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة عشر، اقتنص المصري ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه حرس الحدود محولا تخلفه الحدود الى فوز مثير في الوقت بدل الضائع 2-1 بملعب الجيش ببرج العرب.

وتقدم حرس الحدود عن طريق أحمد شرويدة (27)، ورد المصري عبر الفلسطيني محمود وادي (61) والنيجيري اوستن اموتو (90+5).

ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.– (أ ف ب)