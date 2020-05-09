الاتحاد السوري للكرة يستعين بمحاضرين أردنيين

عمان – بدأ الاتحاد السوري لكرة القدم، بالاستعانة بمحاضرين أردنيين، للإشراف على ورشات عمل للمدربين، من خلال القاء محاضرات عن بعد خلال الفترة الحالية التي تشهد غيابا للأنشطة بسبب جائحة كورونا.

واستجاب المحاضران الدوليان والآسيويان نهاد صوقار وزياد عكوبة، لدعوة الاتحاد السوري، حيث باشرا بإلقاء المحاضرات عبر تطبيق “زووم”، بمشاركة عدد من المدربين السوريين الذين تفاعلوا مع الكم الكبير من المعلومات التي طرحها الأردنيان عكوبة وصوقار خلال المحاضرات التي تجري مساء.

وشهد أمس الجمعة، محاضرة لعكوبة حملت عنوان ” دفاع المنطقة”، وسط تفاعل كبير من قبل المدربين السوريين، سبقه قبل ايام نهاد صوقار بإلقاء محاضرة تميزت ايضا بالتفاعل والنقاش.

وكانت الدائرة الفنية قسم التعليم والتطوير في الاتحاد السوري لكرة القدم، خاطبت صوقار وعكوبة للإشراف على ورشة عمل للمدربين عن بعد، بهدف الاستفادة من الفترة الحالية، بتفعيل الجانب النظري في عالم التدريب.

وينتظر أن يشرف صوقار وعكوبة في الأيام المقبلة ايضا على ورشات عمل لمدربين عراقيين وفلسطينيين، بعد تلقيهما دعوات رسمية للإشراف على دورات للمدربين في البلدين الشقيقين.

ويعتبر صوقار وعكوبة من المع المحاضرين الدوليين والآسيويين اللذين يكلفان في الكثير من الاحيان بالإشراف على دورات دولية وآسيوية في مختلف البلدان. -(بترا)