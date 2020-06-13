الاتحاد السويسري للتنس يُدشّن بطولة محلية بسبب كورونا

مدن – مع توقف منافسات التنس العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، انضم الاتحاد السويسري لموضة إقامة البطولة المحلية الخاصة به، ودشن كأس سويسرا لتنس المحترفين.

وستقام البطولة يومي 25 و 26 تموز (يوليو)، وسيغيب عنها أبرز نجوم التنس السويسري روجر فيدرر، لكنها ستحظى بمشاركة أساطير آخرين مثل مارتينا هينجيز، المصنفة الأولى عالميا سابقا، بين آخرين.

وستجمع المنافسات النسائية بين فريقين، وستكون هناك مباراتان فرديتان، واحدة منهما للأساطير، وواحدة للزوجي.

أما منافسات الرجال، التي سيغيب عنها أيضا النجم ستان فافرينكا، فسيكون لها قواعد مختلفة في نفس شكل كأس ديفيس (أربع مباريات فردية وواحدة للزوجي). (إفي)