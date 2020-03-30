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الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يتبرع بـ 20 ألف دينار لصالح حساب الخير بالتنمية

منذ ساعتين
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عمان – أعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية مصلح الخريشة عن تبرع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بمبلغ 20 الف دينار لصالح حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار الخريشة ان التبرع جاء للمساهمة في مساعدة الأردن على تحمل الظروف الحالية المتعلقة بفايروس كورونا ودعم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الاسر الفقيرة والفئات التي انقطع عملها.

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