الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يخصص 50 ألف دينار لخمسة اتحادات

قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الخميس تقديم دعم لخمسة اتحادات وهي مأدبا والمفرق وإربد ومعان والبلقاء بواقع 10 آلاف دينار لكل اتحاد من أجل أن تقوم برسالتها الخيرية والاجتماعية والتطوعية تجاه المجتمع.

وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، أنه تم صرف المبلغ للاتحادات الخمسة التي استوفت شروط الدعم الواردة في نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم (161) لسنة 2019 والمعتمدة من وزارة التنمية، مشيرًا إلى أن 7 اتحادات أخرى بصدد استكمال شروط الحصول على الدعم اللازم .

وبين، أن الاتحاد وضمن خطته خصص لاتحادات المحافظات البالغ عددها 12 اتحاداً لكل اتحاد مبلغ 5 آلاف دينار وتم صرفها من خلال كوبونات من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات غير المستفيدة من الصناديق لتشمل المساعدات أكبر عدد ممكن من هذه الشرائح وفقاً للأسس المعتمدة من خلال قاعدة بيانات بهذه الأسر.

وأشار إلى أن الاتحاد العام يحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية من خلال الوقوف إلى جانب الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والوقوف إلى جانبهم لتخفيف الأعباء عليهم خلال الشهر الفضيل، داعياً الاتحادات للتقدم بدراسات وجدوى مشاريع للاتحاد العام من أجل دراستها لمساعدتهم في الحصول على منح لتساندها بتنمية اعمالها تجاه مجتمعاتها المحلية.

وبين، أن الاتحاد مستمر بدعم اتحادات الجمعيات في المحافظات ومشاريع الجمعيات من أجل أن تقوم برسالتها وتساهم في التأهيل تهدف التدريب والتشغيل والتأهيل وتحقق التنمية.