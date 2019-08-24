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الاتحاد العراقي يُبقي على خدمات السلوفيني كاتانيتش مدربا لـ “اسود الرافدين”

منذ ساعتين

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بغداد – ابقى الاتحاد العراقي لكرة القدم على خدمات السلوفيني سريشكو كاتانيتش مدربا للمنتخب الوطني من أجل قيادته في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ونهائيات امم اسيا 2023 في الصين، وذلك بعد موافقة المدرب السلوفيني على اضافة بنود جديدة على العقد.

وذكر الاتحاد العراقي في بيانه: “الاتحاد ابقى على مهمة المدرب سريشكو كاتانيتش وتجديد عقده مع المنتخب وقيادته في تصفيات كأس العالم بعد موافقته على شروط جديدة”.

واشترط الاتحاد العراقي على المدرب السلوفيني موافقته على تعيين مساعد مدرب عراقي وضمان حصول العراق على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية او المركز الثاني، الذي يضمن له وصوله الى التصفيات النهائية لمونديال قطر، مقابل استمراره في عمله.

وكان الاتحاد العراقي طلب من لجنة المنتخبات ابداء توصيات بشأن بقاء كاتانيتش في منصبه بعد خسارة منتخب “اسود الرافدين” امام منتخب البحرين 0-1 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كربلاء في 14 آب (اغسطس) الماضي، حيث تعاقد الاتحاد العراقي مع المدرب السلوفيني مطلع ايلول (سبتمبر) من العام 2018 لمدة 3 سنوات.

وتبلغ قيمة العقد المبرم بين المدرب البالغ من العمر 55 عاما والاتحاد العراقي 1.2 مليون دولار سنويا، تشمل راتبه وراتب طاقمه المساعد، حيث قاد كاتانيتش المنتخب العراقي منذ تولي الاشراف عليه في 18 مباراة ودية ورسمية، حقق خلالها 9 انتصارات مقابل 4 هزائم و5 تعادلات.

ويخوض المنتخب العراقي منافسات تصفيات آسيا المزدوجة الى جانب ايران وكمبوديا والبحرين وهونغ كونغ، حيث يبدأ العراق مشوار التصفيات القارية بملاقاة البحرين في المنامة في الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل. (أ ف ب)

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