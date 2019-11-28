الاتحاد العربي لكرة السلة يوقف ويغرم رئيس نادي الفحيص

عمان – الغد – قرر الاتحاد العربي لكرة السلة حرمان رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي من مرافقة فريقه لمدة عام وتغريمه مبلغ 3000 دولار.

وذكر الاتحاد العربي في كتاب حمل توقيع الأمين العام عبدالله الشلبي، أن قرار الايقاف والغرامة بحق سماوي، جاء على خلفية الاحداث “غير اللائقة والمتكررة” من رئيس وفد نادي شباب الفحيص تجاه الاتحاد العربي لكرة السلة والأمانة العامة، خلال البطولة العربية لأندية السيدات التي إقيمت في المغرب خلال الفترة من 3-11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وأكد الاتحاد العربي ضرورة تسديد الغرامة بحق سماوي قبل يوم 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، وفي حال عدم تسديد مبلغ 3000 دولار، سيتم حرمان نادي شباب الفحيص من المشاركة في دورة الالعاب الخامسة لاندية السيدات، التي ستقام في مدينة الشارقة الاماراتية العام المقبل.