الاتحاد العربي لكرة القدم ينتخب رئيسه الجديد 31 الحالي

جدة – عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه. pic.twitter.com/tlTmj5VTcK — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 4, 2019

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة للإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، ومن ثم ستعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس. — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 4, 2019

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره لمعالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي، معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لمعالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي، معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق. pic.twitter.com/vAinDBqu98 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 4, 2019

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر (تموز) يوليو 2019 الحالي على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الحالي.

#يحدث_الان :

اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم.. pic.twitter.com/FloQOv1yX3 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 4, 2019

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه. – (وكالات)