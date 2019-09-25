الاتحاد العربي لكرة اليد يكرم الدكتور ساري حمدان

عمان – الغد – كرم الاتحاد العربي لكرة اليد ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ، الدكتور ساري حمدان ، تقديراً لجهوده في خدمة رياضة كرة اليد محلياً وعربياً وإقليمياً.

وجاء هذا التكريم بالتزامن مع مباراة كأس السوبر العربي والتي جمعت الترجي التونسي والغرافة القطري في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وانتهت بفوز الترجي بنتيجة ٢٦-٢٤.

وحظي الدكتور ساري حمدان بتكريم من رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد ، محمد المنيع ، وذلك لما قدمه من مجهودات كبيرة في خدمة هذه الرياضة على مختلف مستويات وحرصه على تطوير “كرة اليد” على خلال ترؤسه العديد من المناصب الرفيعة في الاتحادات العربية والآسيوية والدولية لكرة اليد.