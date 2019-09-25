الرياضةرياضة محلية

الاتحاد العربي لكرة اليد يكرم الدكتور ساري حمدان

منذ 31 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – كرم الاتحاد العربي لكرة اليد ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ، الدكتور ساري حمدان ، تقديراً لجهوده في خدمة رياضة كرة اليد محلياً وعربياً وإقليمياً.

وجاء هذا التكريم بالتزامن مع مباراة كأس السوبر العربي والتي جمعت الترجي التونسي والغرافة القطري في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وانتهت بفوز الترجي بنتيجة ٢٦-٢٤.

وحظي الدكتور ساري حمدان بتكريم من رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد ، محمد المنيع ، وذلك لما قدمه من مجهودات كبيرة في خدمة هذه الرياضة على مختلف مستويات وحرصه على تطوير “كرة اليد” على خلال ترؤسه العديد من المناصب الرفيعة في الاتحادات العربية والآسيوية والدولية لكرة اليد.

مقالات ذات صلة

الاعلان عن البطولة العسكرية الدولية الاولى لالتقاط الاوتاد

منذ دقيقتين

المنتخب الأولمبي ينتظر سحب قرعة آسيا غدا – فيديو

منذ 5 دقائق

تاعرابت يُحمّل نفسه مسؤولية عدم احترافه بالدوري الاسباني

منذ 57 دقيقة

ريفيرا يحصل على شهادة “المدرب المحترف” في سن الـ 76 عاما

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock