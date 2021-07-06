الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم عدد من الشخصيات الرياضية

عمان – الغد – كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عدد من الشخصيات الرياضية على هامش اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة برعاية وزير الثقافة المصري أشرف صبحي، شارك فيه الاتحادات العربية للثقافة الرياضية المنتسبة إليه.

وشهد الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه مشاركة ممثلين عن اتحادات دول مصر، الأردن، السعودية، المغرب، الإمارات، البحرين، فلسطين ولبنان.

وأشاد وزير الثقافة المصري خلال كلمته التي تخللت الاجتماع بجهود الاتحادات العربية للثقافة الرياضية التي نتشر مفهوم الثقافة بين اللاعبين والجمهور، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالاتحاد المصري للثقافة الرياضية وحث الدول العربية على الاهتمام بالثقافة الرياضية لشعوبها.

وبحسب أمين سر جمعية الثقافة الرياضية الأردنية محمد أديب الدسوقي فإن الاتحاد العربي كرم د. محمد أبو رمان وزير الشباب والثقافة الأردني الأسبق تقديرا لمساهمته في تأسيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، وكرم حسن مسعود حمد رئيس الجمعية.

وبين أن حسن مسعود كرم اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية لإسهاماته المتعددة في تطوير الرياضة الفلسطينية، وتأسيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.

وختم الدسوقي أنه تم دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لعقد اجتماع في الأردن خلال الربع الأخير من العام الحالي.