اللجنة الإعلامية – الاتحاد العربي للريشة الطائرة

يعلن الاتحاد العربي للريشة الطائرة عن تنظيم محاضرة بعنوان “الوحدة التدريبية المنزلية” والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل 12 أيار (مايو) الحالي من الساعة 10 ولغاية 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحاضر فيها رئيس الاتحاد الأردني للريشة الطائرة المحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية البروفسور الدكتور محمد ذيابات.

وستقام المحاضرة بتقنية التصوير المرئي عن بعد وباستخدام برنامج (zoom)، وللراغبين في المشاركة يمكنهم تدوين بياناتهم في استمارة التسجيل (google forme) التي سيقوم الاتحاد العربي للريشة الطائرة بتعميمها على كافة الاتحادات الوطنية لتأكيد مشاركتهم رسميا، كما سيتم نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي على العنوان التالي : Arab Badminton Federation.

وتأتي تلك المحاضرة في إطار حرص الاتحاد العربي للريشة الطائرة على استغلال الفترة الحالية التي تتوقف فيها الأنشطة الرياضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) لإقامة سلسلة من المحاضرات والبرامج التوعوية لاسيما تلك التي تتعلق بأهمية التدريبات في المنزل للمحافظة على اللياقة البدنية واستثمار الفترة الطويلة للجلوس في البيت تنفيذا للإجراءات الإحترازية من الوباء في تنشيط الجسم وممارسة سلسلة من التدريبات الرياضية المفيدة.