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الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يهنئ الهلال بلقب الدوري السعودي

منذ 47 دقيقة

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عمان – الغد – قدم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية التهنئة والتبريك لاسرة نادي الهلال السعودي ادارة ولاعبين واجهزة فنية وادارية وجماهير بمناسبة فوز فريق الكرة في النادي بلقب بطولة دوري كأس سمو الامير محمد بن سلمان لكرة القدم الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

متوجا بذلك سلسلة انجازاته التي حققها بعد فوزه الاخير بلقب بطولة دوري ابطال اسيا وكذلك فوزه بلقب افضل نادي عربي في الاستفتاء السنوي الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وعبر رئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر باسم اللجنة التنفيذية عن سعادته بهذه الانجازات التي حققها الهلال احد اقوى الاندية العربية والاسيوية والذي يؤكد مجددا على تميزه وعلو كعبه في المجال الرياضي عموما وكرة القدم على وجه التحديد متمنيا للفريق المزيد من التميز والتالق ليبقى الهلال رمزا من رموز الابداع على الصعيدين العربي والاسيوي، كما افاد بلك الزميل عوني فريج الناطق الاعلامي للاتحاد.

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