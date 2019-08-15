الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يُبارك فوز منتخب البحرين بلقب غرب اسيا

عمان – الغد – عبر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الزميل محمد جميل عبد القادر ونواب الرئيس واعضاء اللجنة التنفيذية واسرة الاعلام الرياضي العربي، عن تقديرهم للانجاز المستحق الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بفوزه بلقب بطولة غرب اسيا التاسعة التي احتضنتها جمهورية العراق، بعد مسيرة مشرفة سجلها نجوم المنتخب وتوجوا جهودهم باللقب الاول لهم في هذه البطولة بعد مسيرة رائعة وعطاء مستحق.

ان أسرة الاتحاد العربي التي تابعت مشوار منتخب البحرين الشاب في البطولة ..وكل المنتخبات العربية الشقيقة لتؤكد بأن هذه البطولة ما هي الا محطة مهمة لكل المنتخبات العربية الآسيوية في مشوار الاعداد للتصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة اسيا ونهائيات بطولة كأس العالم القادمة.

وان ما قدمه المنتخب البحريني يستحق عليه الثناء والتقدير خلال مسيرته التي توجها بلقب البطولة، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتهنئة وكل عبارات المحبة والتقدير الى القيادة والشعب البحريني وعشاق الكرة في البلد الشقيق، نتمنى ان يكون هذا الانجاز بمثابة الحافز لهذا المنتخب الشاب للتطلع الى المزيد من الانجازات والتقدم في مشواره الطويل القادم في كل البطولات التي يشارك فيها.

وسيعمل الاتحاد العربي للصحافة الرياضية على تعزيز وابراز هذا الانجاز من خلال الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الاعلام بكافة انواعها في الوطن العربي لخدمة الاهداف التي يقوم بها الاتحاد العربي في خدمة الرياضة والاحتفاء بانجازات كل الفرق والمنتخبات العربية الشقيقة، ولا يفوتنا كذلك ان نشيد بالتنظيم المثالي الذي رافق البطولة من قبل المسؤولين في العراق الشقيق وكذلك من قبل اسرة اتحاد غرب اسيا لكرة القدم والذي ساهم بأضفاء كل الوان النجاح على البطولة.