الاتحاد العربي ينظم محاضرة تثقيفية عن بعد لحكام الكرة

الرياض – نظمت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم محاضرة تثقيفية عن بعد للحكام ، ألقاها المستشار التحكيمي الدولي الإماراتي علي بوجسيم، بمشاركة 212 حكمًا عربياً ، ضمن برامج الاتحاد التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره للحكم الدولي السابق ومستشار التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم علي بوجسيم “على المحاضرة التثقيفية التي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم”، مبيناً أن المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد.

كما أعرب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن شكره لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد غانم أحمد غانم وعضو اللجنة مدير دائرة التحكيم خليل جلال على تنظيم المحاضرة الهادفة، وكذلك الشكر لجميع الحكام العرب الذين شاركوا في هذا البرنامج . – (مدن)